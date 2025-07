Mentre il Barcellona è in Corea per preparare la nuova stagione, arrivano forti critiche da parte dei calciatori alle nuove magliette con cui i catalani dovrebbero disputare l’intera annata. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, con il sudore, le maglie diventerebbero troppo pesanti ed umide da indossare. Resta da capire se questo problema è dettato solo dal clima afoso che in questi giorni si respira in Asia o se la consistenza di cui sono composte queste maglie è effettivamente da rivedere. Auspicabile un intervento del fornitore per risolvere la questione nelle prossime settimane. A seguire quanto riportato dal media spagnolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Barcellona, i calciatori criticano le nuove maglie: col sudore diventano pesanti e umide (Mundo Deportivo)