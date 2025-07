Barca di migranti si ribalta in mare morti due bambini Sea Watch accusa | L’Italia non concede approdo nostra nave bloccata a Lampedusa

Sono due bambini le vittime dell’ultima tragedia in mare, al largo della costa della Tunisia. A denunciarlo è Sea Watch, che per prima avrebbe rilevato la presenza di una «barca in difficoltà » nella giornata di lunedì. Secondo la Ong, però, nonostante le numerose segnalazioni nessun governo europeo ha voluto intervenire: «Alle autorità europee non importa nulla, questa è una politica omicida in azione: un omicidio deliberato e pianificato di bambini in mare». I superstiti – accusa la Ong – sarebbero ora stati caricati su una nave mercantile ma « le autorità italiane stanno facendo di tutto per impedire loro di raggiungere l’Italia». 🔗 Leggi su Open.online