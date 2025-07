Bar e ristoranti il settore a Bergamo si consolida | 1.576 nuovi posti di lavoro nel 2024

Il settore della ristorazione bergamasca si conferma un pilastro dell’economia territoriale e un’importante opportunitĂ di inclusione lavorativa, nonostante attraversi una fase di profonda trasformazione strutturale e debba fare i conti con il cambiamento delle abitudini di consumo delle famiglie. I dati dell’Osservatorio Fipe (su Elaborazione dati INPS 2024 ), fotografano un settore che genera occupazione e inclusione. I dati evidenziano la capacitĂ del comparto di creare nuove opportunitĂ lavorative: 1.576 persone in piĂą nel 2024 hanno trovato impiego nel settore rispetto al 2023, confermando la ristorazione come fondamentale sbocco occupazionale per il territorio bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bar e ristoranti, il settore a Bergamo si consolida: 1.576 nuovi posti di lavoro nel 2024

