Bancomat esplode in piena notte a Paullo | ancora un blitz della banda del botto

PAULLO – Deflagrazione, nella notte, in piazza Berlinguer, nel cuore di Paullo. La “banda del botto” ha fatto esplodere la postazione Atm della banca di credito cooperativo Caravaggio e Cremasco, per impossessarsi dei contanti presenti in quel momento nello sportello. Con lo scoppio, i ladri sono riusciti a forzare la gabbia metallica e mettere le mani sul denaro, prima di fuggire a bordo di un’auto e far perdere le tracce. Un colpo studiato, coi malviventi che, con ogni probabilità, nei giorni precedenti il blitz si sono procurati l’esplosivo e hanno effettuato più di un sopralluogo nella zona, anche per mappare le possibili vie di fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it