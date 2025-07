Bambini annegati in piscina | multe fino a 6.000 euro e controlli negli impianti pubblici e privati

Una stretta sui controlli sulle piscine, sui sistemi di sicurezza negli impianti pubblici e privati, con multe piĂą salate in caso di irregolaritĂ . Oggi, mercoledì 30 luglio, approda in Consiglio dei ministri un disegno di legge atteso da anni, anche alla luce dei recenti episodi mortali avvenuti. 🔗 Leggi su Today.it

Bambini annegati in piscina: multe fino a 6.000 euro e controlli negli impianti pubblici e privati

