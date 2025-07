Bambina di 11 anni morta a Palermo è svolta nelle indagini | cosa è successo

Le cause della morte di una bambina di undici anni a Palermo restano al momento avvolte dal mistero. La piccola è arrivata all’ospedale Buccheri La Ferla in condizioni disperate, con abiti impregnati di benzina e segni evidenti sul collo, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. Elementi che hanno insospettito fin da subito i medici e che hanno spinto la Procura ad aprire un’indagine per chiarire cosa sia accaduto nel pomeriggio di sabato, all’interno dell’abitazione dove viveva la bambina. Le autorità hanno già disposto l’autopsia, prevista per giovedì 31 luglio presso l’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bambina di 11 anni morta a Palermo, è svolta nelle indagini: cosa è successo

In questa notizia si parla di: bambina - anni - palermo - morta

Drammatico incidente stradale: tre feriti, tra cui una bambina di 6 anni trasportata all’ospedale Gemelli con l’eliambulanza - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale ha sconvolto il quartiere della Borghesiana a Roma, provocando tre feriti, tra cui una bambina di soli sei anni.

Bambina di 5 anni investita a Cellatica: è grave - ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente all’uscita dell’asilo. Un grave incidente stradale si è verificato a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un’auto e scaraventata violentemente sull’asfalto.

Bambina di tre anni cade dalla finestra di casa - Cade dalla finestra della propria abitazione una bimba di soli 3 anni. È quanto accaduto in via Fabio Massimo a Maddaloni.

Bambina di 11 anni morta a Palermo, indagata la madre per omicidio colposo: «Ero in casa, mia figlia ha avuto una crisi epilettica» Vai su X

Il 31 luglio sarà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni morta a Palermo Vai su Facebook

Bambina di 11 anni muore a Palermo, aperta inchiesta; Aperta inchiesta su morte di una 11enne a Palermo: aveva vestiti zuppi di benzina e segni violenza; Una bambina di 11 anni muore a Palermo, aperta un'inchiesta.

Bimba di 11 anni morta a Palermo, indagata la mamma: domani l’autopsia, potrebbe aver ingerito benzina - È stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo la mamma della bimba di 11 anni morta a Palermo nei giorni scorsi: si tratta di un atto ... Si legge su fanpage.it

Bambina morta a Palermo: madre indagata per omicidio colposo - È indagata per omicidio colposo la madre della piccola di 11 anni morta sabato notte, all'ospedale Buccheri La Ferla, per cause da accertare ... Lo riporta msn.com