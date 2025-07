Ballantini super ospite della ’Bugia’ | Mentire per ingannare la realtà

SarĂ proprio Dario Ballantini a guidare la giuria del Campionato della bugia, previsto per domenica 3 agosto a Le Piastre, un paese con un’anima un po’ doppia, situato proprio sul crinale del passo, con un occhio che guarda verso Pistoia e l’altro che si affaccia sulla Montagna in direzione di Modena. "Ho scoperto questo evento da poco e mi ha colpito l’idea dei ’raccontastorie’, un mix tra divulgazione e spettacolo. A essere sincero, non sono un grande fan delle bugie in generale, ma qui è chiaro che si tratta di tutt’altro. Forse il punto è stimolare la fantasia, perchĂ© desiderare di vedere la realtĂ diversa da come appare è, in fondo, volerla migliorare". 🔗 Leggi su Lanazione.it