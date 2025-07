Balene spiaggiate per il rischio tsunami | perché non è vero che c'è correlazione con il terremoto

E' diventato virale un video in cui si vedono quattro capodogli spiaggiarsi sulla costa di Tateyamain Giappone. Sui social media si è collegato l'evento al terremoto di magnitudo 8.8 avvenuto al largo della Kamchatka e all'allarme tsunami. Le immagini in realtà risalgono al giorno prima e non c'è nessuna prova scientifica che accerti una correlazione tra i due eventi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

