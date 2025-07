Balene spiaggiate in Giappone dopo il terremoto in Russia

Quattro balene si sono arenate sulla costa della cittĂ di Tateyama, nella prefettura di Chiba, in Giappone. Il fenomeno è accaduto poco dopo il terremoto che ha colpito la Russia e per il quale è stata diramata un’allerta tsunami in varie aree del Pacifico, tra cui anche il Giappone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Balene spiaggiate in Giappone dopo il terremoto in Russia

Almeno quattro balene sono state trovate morte sulla costa giapponese poche ore dopo il terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. L’ipotesi è che lo spiazzamento sismico o l’onda sonora abbia disorientato i cetacei, ma non ci sono ancora confer Vai su X

Cetacei spiaggiati in Giappone dopo la scossa di terremoto in Kamchatka: le immagini virali; Tsunami nel Pacifico: balene arenate in Giappone, beluga intrappolati in Kamchatka.

