Bagnolo, furto notturno al bar delle piscine.

Bagnolo (Reggio Emilia), 30 luglio 2025 - Furto notturno negli spazi del Bagnolo Village, in via XX Settembre a Bagnolo in Piano, un impianto sportivo ricreativo gestito dalla società Kinema. Poco dopo le 24 della scorsa notte è stato un operatore della vigilanza privata ad arrivare sul posto, scoprendo che poco prima qualcuno aveva forzato una finestra per accedere all’interno dei locali che ospitano la piscina, puntando alla zona del bar, dove ignoti hanno forzato il registratore di cassa che conteneva denaro contante. In fase di quantificazione l’ammontare del bottino e del danno, che i ladri hanno lasciato in particolare attraverso l’azione di scasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it