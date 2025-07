Baby gang rapina ragazzino

A soli quattordici anni, è stato accerchiato e rapinato da un gruppo di ragazzi, quasi certamente minorenni ma più grandi di lui. L’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi in via Milano, un pomeriggio verso le 17, quando il ragazzino, uno studente residente nel Canturino, è stato accerchiato da un gruppo di sei o sette ragazzi, tutti di giovane età, che non aveva mai visto. Tre di loro in particolare, di età apparentemente attorno ai 15 e 17 anni, lo hanno intimidito e costretto a consegnare la collanina che aveva al collo, del valore di una ventina di euro, e 30 euro che aveva in tasca. Secondo il racconto del quattordicenne, i tre che gli si sono fatti attorno, mentre gli altri rimanevano a qualche passo di distanza, non avrebbero commesso violenze fisiche o pronunciato apertamente minacce: è bastato accerchiarlo in tre, con gli altri tre o quattro che li spalleggiavano, per far capire le intenzioni e spingere la vittima a consegnare soldi e collanina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Baby gang rapina ragazzino

