Prima il via libera alle armi all'Ucraina. Poi l'ultimatum lanciato alla Russia con sanzioni pesanti già pronte. «Nessuna risposta da Mosca, un a vergogna», l'attacco di Trump. Ma non solo. Che il vento dalle parti della Casa Bianca sia cambiato lo dimostra anche un altro passo di Washington. La notizia non è confermata ufficialmente ma gli Stati Uniti avrebbe spostato alcune armi nucleari nel Regno Unito. Un atto chiaro: per evitare il rischio di una possibile escalation da parte russa m anche per mandare un ulteriore segnale a Vladimir Putin, ora sempre più consapevole di essere spalle al muro e di non poter essere più libero di fare tutto quel che vuole in maniera impunita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Avviso a Putin: atomiche Usa a Londra