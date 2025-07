Avviato l' iter per dare vita alla nuova fondazione DMO Marca Treviso

Il tavolo di confronto dell’OGD cittĂ ville venete trevigiano, dopo un lungo e approfondito percorso voluto dalla Regione del Veneto e capitanato dalla Camera di Commercio di Treviso – BellunoDolomiti, ha deliberato lo scioglimento anticipato del protocollo d’intesa dell’Organizzazione di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: treviso - avviato - iter - dare

Sperimentazione del taser per la polizia locale di Treviso, avviato l'iter - La Giunta comunale di Treviso ha dato avvio all’iter amministrativo e operativo per introdurre in via sperimentale il taser, nella dotazione della polizia locale.

Un 45enne sorpreso a Brusegana a cedere droga a una donna. In casa aveva stupefacente per un valore pari a 4 mila euro. Ora è in carcere, avviato l’iter per la revoca del permesso di soggiorno Vai su Facebook

Avviato l'iter per dare vita alla nuova fondazione DMO Marca Treviso; Sperimentazione del taser per la polizia locale di Treviso, avviato l'iter; Taser agli agenti della polizia locale: la giunta comunale dĂ il via libera per la dotazione.