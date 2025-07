Avrebbe danneggiato le auto in sosta e aggredisce gli agenti intervenuti | arrestato dalla polizia

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia di Pescara nella serata del 29 luglio per resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 21,30 infatti, le pattuglie delle volanti sono intervenute a Rancitelli, dopo una richiesta di intervento pervenuta da un passante che, poco prima, aveva notato un uomo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

