Avitabile a Inter TV | Emozione indescrivibile c’è una caratteristica che mi contraddistingue

Il giovane terzino dell’Inter U23, Tommaso Avitabile, si presenta così ai canali ufficiali del club nerazzurro: le sue prime parole. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie C, Tommaso Avitabile, giovane terzino classe 2004, ha parlato ai microfoni di InterTV raccontando le sue sensazioni dopo il passaggio all’ Inter U23. Il giocatore ha espresso grande entusiasmo per l’approdo in nerazzurro, definendo il primo impatto molto positivo e carico di emozione. Tra gli aspetti che più lo caratterizzano sul campo, Avitabile ha evidenziato la sua velocità e la capacità di attaccare gli spazi, due doti che spera di mettere a disposizione del gruppo fin da subito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Avitabile a Inter TV: «Emozione indescrivibile, c’è una caratteristica che mi contraddistingue»

In questa notizia si parla di: avitabile - inter - emozione - indescrivibile

Inter U23, non solo Prestia per i nerazzurri: in arrivo anche Tommaso Avitabile! I dettagli sul giocatore classe ’06 - di Redazione Inter U23 scatenata sul calciomercato! In arrivo anche un giovane esterno destro: il nome è Tommaso Avitabile: tutti i dettagli sul giocatore.

Inter U23, ufficializzati i primi 3 acquisti: «Tre cuori in più battono nerazzurro». Gli annunci di Prestia, Melgrati e Avitabile - di Redazione Inter U23, ufficializzati i primi 3 acquisti: «Tre cuori in più battono nerazzurro». Gli annunci di Prestia, Melgrati e Avitabile: il comunicato.

Avitabile: La velocità è la mia caratteristica principale. Non vedo l'ora di lavorare con Vecchi.

Napoli, festa di popolo per Avitabile con De Gregori e Jovanotti - Forti emozioni sulla scia di musiche e canzoni travolgenti all'insegna della contaminazione e della festa di popolo hanno coinvolto migliaia di fans ieri sera a Napoli in Piazza Mercato - ansa.it scrive