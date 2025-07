Aversa vertice in Prefettura sulla sicurezza | Servono più controlli nelle aree sensibili

Un vertice per la sicurezza, con Aversa al centro del dibattito.?Si è tenuto ieri, in Prefettura a Caserta, un tavolo per l’ordine e la sicurezza convocato alla luce delle recenti criticitĂ legate alla movida e al crescente bisogno di maggiore controllo nelle strade cittadine. Presenti al tavolo il Prefetto Volpe, i vertici delle forze . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, vertice in Prefettura sulla sicurezza: “Servono piĂą controlli nelle aree sensibili”

In questa notizia si parla di: sicurezza - aversa - vertice - prefettura

