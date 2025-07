Aversa azzurra assente in consiglio comunale il sindaco ' licenzia' in diretta l' assessore

Assessore revocata durante il consiglio comunale. Succede ad Aversa dove il sindaco Franco Matacena ha tagliato l’assessore Gaetana Barrella “perchĂ© espressione del gruppo politico” di Forza Azzurra.Il caso convocazione della commissione BilancioA scatenare la reazione del primo cittadino è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Aversa, assessore Diana a Campania Oggi: “Mia sfiducia? Me l’aspettavo. Vendetta personale di Zannini” - Nel corso dell’ultima puntata di Campania Oggi, il programma di approfondimento politico e attualità in onda su Teleclubitalia e condotto dal direttore Giovanni Russo, è intervenuta l’assessore all’Ambiente del Comune di Aversa, Olga Diana.

Aversa, scossone nella giunta Matacena: si dimette l’assessore al Bilancio D’Amore - A un giorno dall’approvazione del rendiconto e dalla redistribuzione delle deleghe da parte del sindaco Matacena, l’assessore al Bilancio del Comune di Aversa, Mariano D’Amore, ha annunciato le sue dimissioni.

Passa la sfiducia all'assessore Diana ma in consiglio volano gli stracci: 'Azzurra' lascia l'aula; Crisi in maggioranza, Aversa Azzurra chiede la giunta tecnica; Sfiducia agli assessori, si cerca l'intesa in extremis prima del consiglio comunale.

Aversa, mozioni di sfiducia a due assessori: maggioranza divisa - Aversa, consiglio comunale di Livia Fattore Articolo riservato agli abbonati premium domenica 11 maggio 2025, 09:01 ... Scrive ilmattino.it