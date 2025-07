Avengers | Doomsday tutti i film e le serie Marvel in uscita prima del ritorno dei Vendicatori

Ora che il film sui Fantastici 4 ha inaugurato la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, scopriamo quali altri progetti arriveranno al cinema e in streaming prima dell'uscita del crossover Ora che il Dottor Destino è stato finalmente introdotto dal finale de I Fantastici 4: Gli Inizi, i fan del Marvel Cinematic Universe potranno iniziare il conto alla rovescia per Avengers: Doomsday, il quale sarà preceduto da una serie di progetti in arrivo. Il film sulla Prima Famiglia Marvel ha dato ufficialmente il via alla Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, registrando il più alto incasso totale nelle anteprime del giovedì (battendo Superman del DCU) e il secondo più alto incasso nel giorno di apertura dell'anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, tutti i film e le serie Marvel in uscita prima del ritorno dei Vendicatori

Il villain sarà al centro del prossimo film dedicato ai Vendicatori, ovvero il crossover evento Avengers: Doomsday, ma è stato anticipato nel film sulla Prima Famiglia Marvel Vai su Facebook

