Avellino missione Serie B | all’esordio c’è il Frosinone | il calendario completo

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino ha finalmente scoperto il proprio percorso nel campionato di Serie B 20252026. Come richiesto dalla societĂ irpina, le prime due giornate verranno disputate lontano dal Partenio-Lombardi, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione. L’esordio sarĂ in trasferta contro il Frosinone, con il secondo turno ancora lontano dalle mura amiche. Seconda giornata – sempre fuori – l’Avellino affronterĂ lo Spezia e poi l’esordio casalingo il 13 settembre contro il Monza. La Lega B ha reso noto anche i criteri che hanno guidato la composizione del calendario, confermando il formato asimmetrico giĂ adottato nelle ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, missione Serie B: all’esordio c’è il Frosinone: il calendario completo

In questa notizia si parla di: avellino - serie - esordio - frosinone

Virtus Entella, Gallo: "L'Avellino ha grandi qualità , ora la concentrazione è sulla Serie B" - Fabio Gallo è stato il primo a parlare in sala stampa dopo il pareggio contro l’Avellino, commentando la sfida contro i biancoverdi.

Virtus Entella, Gallo: "L'Avellino ha grandi qualità , ora la concentrazione è sulla Serie B" - Fabio Gallo è stato il primo a parlare in sala stampa dopo il pareggio contro l’Avellino, commentando la sfida contro i biancoverdi.

Supercoppa Serie C, Entella-Avellino: i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Virtus Entella ed Avellino, valido per la seconda giornata della Supercoppa di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek.

Femminile, ecco dove giocherĂ il Frosinone in serie B Vai su Facebook

Avellino verso la Supercoppa di Serie C tra gloria sportiva e sfide infrastrutturali; Il rito del… ritiro: la Serie B torna in versione “ora et labora”; Roberto Insigne torna in biancoverde: l'Avellino piazza il colpo d'esperienza e qualità .

Avellino-Lazio: probabili formazioni e dove vedere l'amichevole di Frosinone - La formazione di Maurizio Sarri si sta allenando sui campi di Formello con l'obiettivo di partire forte e dare un segnale al campionato. Secondo tag24.it

Avellino-Lazio: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Lazio sarà trasmessa gratuitamente e in esclusiva da Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre. Si legge su calciomercato.com