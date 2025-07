Avellino lavoro a Montella e intrecci di mercato | doppio binario biancoverde

Tempo di lettura: 2 minuti L' Avellino è tornato al lavoro. Dopo il ritiro di Rivisondoli, la squadra ha ripreso ad allenarsi a Montella sotto gli ordini di Raffaele Biancolino. Il gruppo si è ritrovato nelle scorse ore e continuerà a sudare fino a domenica, giorno dell'amichevole contro il Picerno. Il test si giocherà alle 17:30 al "Guido Basile" e rappresenterà un nuovo banco di prova per valutare la crescita della squadra dopo le prime settimane di preparazione. Archiviata la fase in Alta Irpinia, i biancoverdi si trasferiranno al centro sportivo Valleverde di Atripalda per proseguire la marcia d'avvicinamento al debutto ufficiale del 10 agosto in Coppa Italia contro l' Audace Cerignola.

