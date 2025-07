Avellino ecco il calendario della Serie B 2025 26 | esordio a Frosinone

√ą stato presentato ufficialmente questa sera, nel corso di una cerimonia a Mantova, il calendario della Serie B 202526. L'Avellino, al ritorno nella serie cadetta dopo sette stagioni, inizier√† il proprio cammino in trasferta, sul campo del Frosinone, per poi affrontare il Modena fuori casa e il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Virtus Entella, Gallo: "L'Avellino ha grandi qualità, ora la concentrazione è sulla Serie B" - Fabio Gallo è stato il primo a parlare in sala stampa dopo il pareggio contro l’Avellino, commentando la sfida contro i biancoverdi.

Supercoppa Serie C, Entella-Avellino: i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Virtus Entella ed Avellino, valido per la seconda giornata della Supercoppa di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek.

Ufficializzato appena lo scorso 24 luglio, l'ex attaccante di Frosinone e Palermo ha gi√† fatto il suo esordio con la maglia dell'Avellino in occasione del 3¬į memorial "Sandro Criscitiello", andato in scena al Benito Stirp ... Vai su Facebook

Serie B, il calendario. Prima giornata: è subito Venezia-Bari. Samp in casa col Modena - Compilato a Mantova il calendario della serie cadetta. Lo riporta gazzetta.it

Serie B, il calendario completo: derby campano il 18 ottobre - Le due squadre campane, Juve Stabia e Avellino, partiranno entrambe in trasferta: le vespe affronteranno la neo promossa Virtus Entella e ... Riporta msn.com