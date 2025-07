Avellino Basket il calendario della stagione 2025 2026

E’ stato diramato questa mattina il calendario ufficiale della Serie A2 Old Wild West 20252026. L’Avellino Basket è pronta a lanciarsi in una nuova entusiasmante avventura. Dopo una lunga preparazione e un mercato estivo che ha portato nuove energie in squadra, i biancoverdi sono pronti ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - basket - calendario - stagione

Coppa Campania, l'Under 15 dell'Avellino Basket campione - Lo scorso weekend la squadra Under 15 dell’Avellino Basket ha conquistato la Coppa Campania al termine della Final Four disputata ad Angri battendo l’A.

Avellino Basket, nuovi esami per Bortolin - La S.S. Avellino Basket comunica che l’atleta Matias Bortolin, nei giorni scorsi, si è sottoposto a un nuovo controllo medico, in seguito al trauma renale subito nel mese di aprile durante una fase di gioco in allenamento.

Avellino Basket, nuovi esami per Bortolin - La S.S. Avellino Basket comunica che l’atleta Matias Bortolin, nei giorni scorsi, si è sottoposto a un nuovo controllo medico, in seguito al trauma renale subito nel mese di aprile durante una fase di gioco in allenamento.

L’Avellino Basket esordirà in trasferta contro la Real Sebastiani Rieti nel weekend del 20 e 21 settembre ? Il calendario completo sarà pubblicato domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 12:00, con la nuova formula asimmetrica: andata e ritorno non coinci Vai su Facebook

Sebastiani, la prima giornata sarà contro Avellino al PalaSojourner. Il 30 luglio il calendario completo Vai su X

Avellino Basket, ecco il calendario: il 28 dicembre il derby casalingo contro Scafati dell'ex Crotti; Serie A2 Old Wild West 2025/26: l’Avellino Basket debutta a Rieti nella prima giornata; Avellino Basket, tutti i match della preseason: il calendario ufficiale.

Serie A2 2025/26: ecco il calendario completo dell'Avellino Basket - La LNP ha reso noto il calendario di serie A2 stagione 2025/26. Come scrive msn.com

Avellino Basket: ecco il calendario della pre-season 2025/2026 - season 2025/2026 OttoPagine Dirk Benedict è diventato una superstar mondiale negli anni '80 grazie al ruolo di "Sberla" nell’A- Si legge su msn.com