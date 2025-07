Avatar | la nuova serie TV di James Cameron in arrivo

l’universo di avatar e nuove prospettive televisive. Il mondo di Avatar, creato da James Cameron, si espande oltre i confini del cinema con progetti che mirano a coinvolgere il pubblico anche attraverso nuovi formati. Mentre sono in corso le riprese dei prossimi film, il regista ha espresso interesse per lo sviluppo di una serie TV animata ambientata nel pianeta Pandora, con storie originali e distinte da quelle già note. possibilità e concept della serie animata di avatar. idee e trame innovative. Cameron ha condiviso di aver discusso questa proposta con i dirigenti di Disney, presentando un progetto di serie antologica ambientata su Pandora. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Avatar: la nuova serie TV di James Cameron in arrivo

In questa notizia si parla di: avatar - serie - cameron - james

