Avanti con i lavori al ponte sulla SR 206 Obiettivo sicurezza riapertura a settembre

Sono entrati nel vivo i lavori a cura della Provincia di Pisa al ponte sulla 206 nel Comune di Cascina. "Gli interventi hanno preso il via il 7 luglio, con lavorazioni iniziali alla parte dei sottoservizi – afferma il presidente Massimiliano Angori – e voglio ricordare che i nostri sono lavori di manutenzione straordinaria non più rimandabili per garantire una sempre maggiore sicurezza della viabilità , interventi di un valore specifico di circa 380mila euro, e che rientrano in una cifra complessiva di 2,4 milioni di euro di risorse regionali assegnate alla Provincia per interventi di manutenzione straordinaria sui ponti della strada 206.

