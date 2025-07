Avanti a sostegno di Giani

"Crediamo che Eugenio Giani sia l’unica figura autorevole che può avviare una nuova fase". Sono d’accordo nell’affermarlo Alfredo Ardanese, Roberto Bozzi e Luigi Franchi, rispettivamente segretari per la provincia di Siena del Partito socialista italiano, Azione e +Europa. I tre partiti si sono uniti, anche a livello provinciale, in ‘Avanti. Un progetto unitario per la Toscana ’, a sostegno della candidatura del governatore Giani alle prossime elezioni regionali, insieme al Partito repubblicano. "Nel nostro progetto stiamo lavorando per fare parte di una coalizione di centrosinistra allargata attraverso dei tavoli di lavoro – ha spiegato Ardanese –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: giani - avanti - sostegno - sono

Scatto in avanti di Giani su Schlein: “Mi ricandido, l’ho detto chiaro al Pd” - Firenze, 10 luglio 2025 – Una Pec inviata all’ora di pranzo alla segreteria regionale – “non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura” – e, con uno scacco matto di mestiere, Eugenio Giani, governatore uscente della Toscana, esce sua sponte – forte anche di un consenso crescente raccolto nelle ultime ore – dall’ impasse di un lungo e snervante dibattito.

Elezioni regionali, nuovo sondaggio: con il campo largo Giani avanti oltre 20 punti - Ben 21 punti percentuali. È il vantaggio di Eugenio Giani su Alessandro Tomasi secondo l'ultimo sondaggio commissionato da Toscana Tv e diffuso ieri sera nella trasmissione Telegram: 58 per cento per il primo, 37 per il secondo.

Mercanti e Puppa ”Unità e chiarezza. Avanti con Giani“ - "La destra è aggressiva, stavolta ha scelto il candidato per tempo e non farà sconti. Ha un obiettivo politico preciso: detoscanizzare la Toscana, snaturarne i valori e l’identità.

Eugenio Giani Vai su Facebook

Regionali | M5s, la Toscana si spacca: No a un'alleanza con il Pd; Candidatura Giani, ribadito il sostegno dell’area laico-progressista; Toscana: elezioni regionali ;Riccardo Vannetti (capogruppo Pd Colle val d’Elsa), “ha fatto tanto per la Toscana. Io sono per il Giani bis.Ma il mio sostegno al campo largo di Fossi e Schlein resta indiscusso”.

"Avanti" a sostegno di Giani - "Crediamo che Eugenio Giani sia l’unica figura autorevole che può avviare una nuova fase". Si legge su lanazione.it

Pmi, Giani e Marras: “Sostegno per crescere con minibond e finanza alternativa” - Leonardo Marras e Eugenio Giani annunciano il sostegno della Regione Toscana per le Pmi della provincia di Grosseto ... Segnala grossetonotizie.com