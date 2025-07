(Adnkronos) – Un giovane di 15 anni è morto a Conversano, in provincia di Bari, dopo essere stato investito da una automobile, mentre era in sella a un motorino insieme a un amico. Sul posto è intervenuta la polizia locale. E’ accaduto in via Vernaleone. Ferito un coetaneo che era alla guida del motorino. A . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Auto travolge motorino, 15enne muore nel Barese