Auto avvolta dalle fiamme | chiusa la Statale 7 Bis in entrambe le direzioni

Mattinata di disagi lungo la strada statale 7 Bis “di Terra di Lavoro”, dove un veicolo in fiamme ha costretto l’Anas a disporre la chiusura temporanea dell’arteria stradale in entrambe le direzioni, dal km 7,000 al km 10,000, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Villa Literno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

