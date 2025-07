Auto a fuoco nel parcheggio del centro commerciale Megalò VIDEO

Fumo nero e spavento per un'auto andata improvvisamente a fuoco nel parcheggio del centro commerciale Megalò. Immagini che hanno attirato l'attenzione dei tanti presenti all'ora di pranzoprimo pomeriggio di oggi.La vettura andata in fiamme si trovava all'inizio della fila numero 16 del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fuoco - parcheggio - centro

