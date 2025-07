Autista di bus picchiato a Palermo stava aiutando una donna in sedia a rotelle a scendere dal mezzo

Aggressione su un bus a Palermo. L’autista della linea 614 è stato picchiato da un passeggero, in piazza Alcide De Gasperi. La vittima stava aiutando una donna in sedia a rotelle a scendere dal mezzo. «E' il termometro del preoccupante livello di inciviltĂ che sta soffocando questa cittĂ e dello scarso livello di sicurezza, per quanti, ogni giorno, lavorano a stretto contatto con l’utenza»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Autista di bus picchiato a Palermo, stava aiutando una donna in sedia a rotelle a scendere dal mezzo

