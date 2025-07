Autista dell' Amat picchiato da un passeggero in piazza Alcide De Gasperi

Un autista della linea Amat 614 è stato picchiato da un passeggero in piazza Alcide De Gasperi. L'episodio di violenza, avvenuto a bordo del bus, risale a domenica pomeriggio. “Siamo vicini all'autista”, dicono Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, e Dionisio Giordano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Autista dell'Amat picchiato, Alaimo (Alternativa popolare): "Serve l'intervento dell’Esercito" - "Dopo l’ennesima aggressione a un dipendente dell’Amat di Palermo, torniamo a chiedere l’intervento dell’esercito sulle strade del capoluogo siciliano e delle più importanti realtà dell’isola".

Aggressione-choc a un autista dell'Amat di Palermo: colpito con calci e pugni alla testa e al volto - Un autista dell’Amat di Palermo della linea 364 è stato aggredito con calci e pugni alla testa e al volto da un automobilista a Palermo in via Regione Siciliana, all’incrocio con con la via Altofonte.

