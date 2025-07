Incidente fortunatamente con lieto fine per un coccodrillo al al Kakadu National Park, in Australia. L’animale è infatti rimasto incastrato sotto un pick up che stava guadando un corso d’acqua. Dopo alcuni istanti di difficoltà il coccodrillo è riuscito a liberarsi e si è allontanato, apparentemente senza riportare ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Australia, coccodrillo resta incastro sotto un pick up