August Holmgren prende un secchio e vomita | orrore in campo

Brutta disavventura per August Holmgren durante il challenger di Lexington. Il danese stava al primo turno contro il colombiano Nicolas Mejia, poi però si è sentito male. Così ha chiesto il ritiro e, subito dopo, si è fermato a bordo campo e ha inizato a vomitare davanti a tutti gli spettatori presenti durante il match. L'arbitro scende dal seggiolone e vede il tennista prendere un enorme secchio e continuare a vomitare. Dopo pochi minuti la partita finita. L'avversario si è aggiudicato la partita. Holmgren non è certamente un nome conosciuto al grande pubblico dei tennis. Ma di recente ha fatto parlare di sé grazie a una serie di vittorie a Wimbledon prodigiosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - August Holmgren prende un secchio e vomita: orrore in campo

In questa notizia si parla di: holmgren - august - secchio - campo

August Holmgren sbuca dal nulla e a Wimbledon guadagna quanto ha fatto nell’intera carriera - Il tennista danese dopo aver superato le qualificazioni si è issato al terzo turno di Wimbledon, annullando di nuovo tre matchpoint.

August Holmgren prende un secchio e vomita in campo: non riusciva neanche più a correre - Il tennista danese durante l'incontro con il colombiano Mejia nel torneo challenger di Lexington ha avuto un problema di stomaco e ha vomitato.

Nel bel mezzo dell'incontro è corso via dal campo, ha preso un secchio e ha vomitato. Poco dopo è stato costretto al ritiro: non riusciva neanche a correre Vai su Facebook

August Holmgren prende un secchio e vomita in campo: non riusciva neanche più a correre; Violenza allo stadio, teppisti usano fuochi d'artificio come un bazooka: il campo prende fuoco; Jorge Martin: Non so neanche se tornerò a correre in Qatar. Sto soffrendo molto, non sto bene.

August Holmgren prende un secchio e vomita in campo: non riusciva neanche più a correre - Il tennista danese durante l'incontro con il colombiano Mejia nel torneo challenger di Lexington ha avuto un problema di stomaco e ha vomitato ... Da fanpage.it