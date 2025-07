Attraversa a nuoto lo stretto di Messina | Una piccola impresa epica per i miei cinquant’anni

Tre chilometri e mezzo profondi 372 metri in 48 minuti. È la “piccola impresa epica” di un gruppo di tre nuotatrici che il 22 giugno hanno scelto di attraversare a nuoto lo stretto di Messina come regalo di compleanno. Elisabetta Carmagnani, tesserata nella Gymnasium Pordenone, ha indossato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: nuoto - stretto - messina - piccola

Lo Stretto di Messina a nuoto, l'ultima "impresa" di Massimiliano Ossini per abbattere le barriere - Dalla vetta del K2 alle correnti dello Stretto di Messina, da domare in una traversata a nuoto di 3,3 km: un'altra "impresa" per Massimiliano Ossini, il conduttore di Uno Mattina che domani, lunedì 30 giugno, si immergerà nelle acque di Punta Faro per approdare poi, dopo un'ora e mezza, minuto.

Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina: un sannita a caccia dell’impresa - Tempo di lettura: 2 minuti Una storia di sport, determinazione e identità , che unisce due terre simboliche dell’Italia, il Sannio e lo Stretto di Messina.

Traversata show. Lo Stretto a nuoto finisce a teatro - Un uomo che attraversa a nuoto quella lingua di mare che divide la Sicilia e la Calabria, cioè lo Stretto di Messina.

14 piacentini faranno la traversata a nuoto dello Stretto di Messina il prossimo 28 agosto, tra loro anche Sara Soresi che ci ha raccontato questa spedizione con l'associazione no-profit "Insieme oltre le onde". Qui l'intervista... Vai su Facebook

Attraversa a nuoto lo stretto di Messina: “Una piccola impresa epica per i miei cinquant’anni”; Cronaca di una traversata dello Stretto di Messina a nuoto; Martina Screti, campionessa oltre l'autismo: a 20 anni attraversa lo Stretto di Messina a nuoto. «Si scopre il talento se non ci si....

Domenica la 60ª Traversata dello Stretto di Messina: in gara 80 atleti tra Capo Peloro e Villa San Giovanni - Tutto pronto per la 60ª edizione della Traversata dello Stretto di Messina, storica competizione di nuoto in acque libere. Scrive newsicilia.it

Traversata dello Stretto, al via la settimana della grande classica del nuoto di fondo - Presentata ufficialmente la 60ª edizione: appuntamento domenica 3 agosto a Villa San Giovanni per un evento sportivo e culturale di respiro internazionale ... Riporta corrieredellacalabria.it