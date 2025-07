Attività motorie estive per gli over 65 | al via il progetto Resta sempre attivo

Un’estate all’insegna del movimento, della socialitĂ e del benessere. Prende il via domani, giovedì 31 luglio, il progetto “Resta sempre attivo”, promosso dall’Asd The Studio di Bari con il contributo del Municipio II, e dedicato alle persone over 65 residenti nei quartieri cittadini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: over - progetto - resta - attivo

Il progetto di fusione etnica cinese mostra come il potere riscrive l’identità - Hu Angang è un professore di economia e direttore del Centro Studi Cinesi presso la Tsinghua University, nonché un noto intellettuale pubblico spesso ritenuto un membro della “Nuova Sinistra” cinese ( xin zuopai??? ).

Contratti di solidarietà alla Stellantis Atessa, Progetto Lanciano: “Stesso copione di Honeywell” - Dopo un anno di cassa integrazione, la Stellantis Atessa passerà , dal prossimo 12 maggio, ai contratti di solidarietà , come annunciato dalle segreterie sindacali che hanno firmato l'accordo.

Al via un nuovo intervento del progetto More che coinvolge Monasterace e AbaRC - Il Comune di Monasterace investe nella cultura come leva di rinascita sociale e territoriale, con il lancio del progetto “Monasterace Open Resources – More”, presentato il 15 marzo 2022 nell’ambito dell’avviso pubblico del 20 dicembre 2021 per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli.

Parlano di noi e del Progetto Digital Inclusion VET su Io Mattino di Puglia e Basilicata Vai su Facebook

Attività motorie estive per gli over 65: al via il progetto Resta sempre attivo; IL COMUNE COMUNICA - Resta sempre attivo: al via le attività motorie nei parchi per le persone over 65 promosse dal Municipio II; Resto al Sud 2025: cosa finanzia, chi può richiederlo, come funziona • In.