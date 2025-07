Attacco hacker all'app in cui le donne recensiscono gli uomini | i dati sono pubblicati online

Tea App ha confermato l'attacco. Sono stati rubati 72.000 file, tra cui 13.000 selfie e documenti di identità . Gli hacker hanno avuto accesso anche alle chat personali tra gli utenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

