Attacco ai videogiochi | rimossi i contenuti per adulti E ora si temono altre censure

Da circa una settimana, il mondo dei videogiochi è stato scosso da un evento molto controverso, che ha acceso in rete un forte dibattito e sollevato non poche preoccupazioni. Due tra le più grandi piattaforme per la distribuzione di titoli, Steam e Itch.io, hanno rimosso dai loro cataloghi molti giochi per adulti dopo aver subito pressioni dalle grandi compagnie di carte di credito, in particolare Visa e Mastercard. Questa crociata contro i contenuti “ inappropriati ” è stata scatenata da un gruppo australiano chiamato Collective Shout, che nell’aprile scorso ha inviato ai circuiti di pagamento una lettera aperta in cui ha accusato Steam di trarre profitti da “stupro, incesto e abuso di minori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacco ai videogiochi: rimossi i contenuti "per adulti". E ora si temono altre censure

In questa notizia si parla di: videogiochi - contenuti - adulti - attacco

BUM BUM LORENZO COLOMBO E' DEI NOSTRI!!! Colpo per il nostro attacco, arriva bomber Lorenzo Colombo!!! Nato a Lecco, il 05/01/1995, residente a Galbiate, Lorenzo cresce nel Settore Giovanile dell'Oggiono. Entra nel mondo degli adulti 10 anni, con l Vai su Facebook

Attacco ai videogiochi: rimossi i contenuti per adulti. E ora si temono altre censure; Yoko Taro ci avverte sul ban dei giochi per adulti: «La democrazia è in pericolo»; Giochi per adulti bannati: i gamer in rivolta mettono Visa e Mastercard sotto assedio.

Attacco ai videogiochi: rimossi i contenuti "per adulti". E ora si temono altre censure - Grandi piattaforme hanno rimosso i prodotti per adulti dopo le pressioni delle compagnie di carte di credito. Scrive ilgiornale.it

Itch.io comunica le nuove regole per la pubblicazione di giochi per adulti, dopo la censura di massa - io ha pubblicato le nuove linee guida per la pubblicazione di giochi per adulti, in accordo con le compagnie finanziarie. Segnala msn.com