Atp Toronto i pronostici su Fils-Carreno Busta e Fritz-Carballes Baena

Atp Toronto, i pronostici su due degli incontri in programma tra la tarda serata e la notte italiana: Fils-Carreno Busta e Fritz-Carballes Baena Pablo Carreno Busta ha vinto il suo unico titolo Masters tre estati fa al torneo ATP di Toronto. Da allora molte cose sono cambiate: Arthur Fils è emerso come uno dei giovani talenti più promettenti del circuito, mentre lo spagnolo ha vissuto un periodo di declino nell’ultimo anno e mezzo, anche a causa di una tendinite al gomito e dell’età che inizia a farsi sentire. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Atp Toronto, i pronostici su Fils-Carreno Busta e Fritz-Carballes Baena

