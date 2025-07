Atp Toronto dopo Musetti disco verde anche per Arnaldi

Matteo Arnaldi si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Ha sconfitto in tre set l'australiano Tristan Schoolkate. Il punteggio finale è stato 6-3, 3-6, 6-3. Il prossimo avversario dell’azzurro sarĂ il tedesco Zverev, numero 3 al mondo e testa di serie numero 1 del torneo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Toronto, dopo Musetti disco verde anche per Arnaldi

In questa notizia si parla di: toronto - arnaldi - musetti - disco

Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi 29 luglio: partite e orari di Musetti, Arnaldi e Paolini - Giornata da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, martedì 29 luglio, al Masters 1000 di Toronto farà il suo debutto Lorenzo Musetti.

Come cambia il tabellone di Matteo Arnaldi a Toronto con l’eliminazione di Fonseca: occasione da capitalizzare - Sono cinque gli azzurri ancora in tabellone al Masters 1000 di Toronto. Quattro di loro hanno usufruito di un bye al primo turno, con il solo Matteo Gigante che si è qualificato per il secondo turno.

Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv - Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, martedì 29 luglio, scendono in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

A Wimbledon Jannik Sinner si aggiudica il derby italiano con Luca Nardi Escono di scena al 1° turno Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, sconfitti rispettivamente da Basilashvili (6-2, 4-6, 7-5, 6-1) e Van de Zandschulp (7-6, 7-6, 6-4). #Wimbledon | BMW Ita Vai su Facebook

Atp Toronto, dopo Musetti disco verde anche per Arnaldi.

Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv - Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, martedì 29 luglio, scendono in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Riporta msn.com

Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi 29 luglio: partite e orari di Musetti, Arnaldi e Paolini - Duckworth, secondo turno del Masters 1000 di Toronto, si gioca oggi martedì 29 luglio sul Centre Court dopo il match tra Giovanni Mpetshi Perricard e Holger Rune che inaugura il programma alle ... Secondo today.it