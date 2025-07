Atp Toronto Arnaldi batte Schoolkate | sfiderà Zverev

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi ha battuto Tristan Schoolkate al Masters 1000 di Toronto. Il sanremese ha avuto la meglio sul numero 103 ATP con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo 2 ore e 11 minuti di partita.  Arnaldi dovrà ora incontrare il n. 1 del seeding, Alexander Zverev, al 3° turno dopo che il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi 29 luglio: partite e orari di Musetti, Arnaldi e Paolini - Giornata da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, martedì 29 luglio, al Masters 1000 di Toronto farà il suo debutto Lorenzo Musetti.

Come cambia il tabellone di Matteo Arnaldi a Toronto con l’eliminazione di Fonseca: occasione da capitalizzare - Sono cinque gli azzurri ancora in tabellone al Masters 1000 di Toronto. Quattro di loro hanno usufruito di un bye al primo turno, con il solo Matteo Gigante che si è qualificato per il secondo turno.

Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv - Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, martedì 29 luglio, scendono in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

