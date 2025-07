ATP Toronto 2025 Matteo Gigante sciupa e cede in due set a Gabriel Diallo

Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Gigante, in tabellone grazie ad una wild card, nell’ ATP Masters 1000 di Toronto: l’azzurro cede al canadese Gabriel Diallo, numero 27 del seeding, che si impone per 6-3 7-6 (5) in un’ora e 48 minuti di gioco. Per il padrone di casa nordamericano ai sedicesimi ci sarĂ la sfida contro il vincente del match tra lo spagnolo Roberto CarballĂ©s Baena e lo statunitense Taylor Fritz, numero 2 del seeding. Nel primo set ad essere decisivo è un secondo game fiume, durato 20 punti, nel quale l’azzurro cede il servizio alla settima palla break concessa. Nel quarto gioco Gigante va sul 40-0 ma si fa rimontare e deve annullare anche un’occasione per lo 0-4 prima di sbloccarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Toronto 2025, Matteo Gigante sciupa e cede in due set a Gabriel Diallo

