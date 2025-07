Atp Toronto 2025 il 30 luglio tre italiani in campo | orari e dove vederli in tv

Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, mercoledì 30 luglio, sono tre gli italiani in campo. Dopo le vittorie all’esordio di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, nel programma odierno del tabellone singolare maschile del Masters 1000 canadese al secondo turno Lorenzo Sonego affronta il cinese Yunchaokete Bu, Flavio Cobolli il canadese Alexis Galameau e Matteo Gigante l’altro canadese Gabriel Diallo. Programma italiani, orari e dove vederli in tv. Il match di Sonego apre il programma del campo 4, con inizio alle ore 12.30 locali (le 18.30 in Italia). La partita di Cobolli è sul Grandstand e segue il primo incontro del giorno tra Rublev e Gaston che inizia alle 17 ora italiana, mentre Gigante-Diallo è in programma sul Centrale dopo il primo incontro tra Mannarino e Shelton che inizia alle ore 18. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Toronto 2025, il 30 luglio tre italiani in campo: orari e dove vederli in tv

Sinner salterà il torneo Atp del Canada in programma dal 27 luglio a Toronto - AGI - Jannik Sinner e Novak Djokovic non parteciperanno al National Bank Open 2025 di Toronto. A renderlo noto è la stessa organizzazione del torneo che sottolinea come la decisione sia "per riprendersi dopo Wimbledon", come si legge sui social.

