Atletica test genetico obbligatorio per le gare femminili | ecco come cambia la regola

Il Consiglio di World Athletics, la federazione internazionale che governa l’atletica leggera a livello mondiale, ha approvato un nuovo regolamento che dal 1° settembre 2025 introdurrĂ un test genetico obbligatorio per l’ammissione delle atlete nelle competizioni di ranking mondiale. Le nuove regole saranno giĂ applicate ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025, in programma dal 13 settembre al 21 settembre. La novitĂ principale riguarda l'introduzione di un test genetico obbligatorio, da effettuare una sola volta nella vita, volto a rilevare la presenza del gene SRY (Sex-determining Region Y) sul cromosoma Y, elemento determinante per il sesso biologico maschile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atletica, test genetico obbligatorio per le gare femminili: ecco come cambia la regola

In questa notizia si parla di: atletica - test - genetico - obbligatorio

Atletica, Mattia Furlani in gara a Rieti per un ultimo test prima del Golden Gala - Entra nel vivo la marcia di avvicinamento di Mattia Furlani verso il Golden Gala 2025, tappa italiana della Diamond League prevista il 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

Cambiano i requisiti per partecipare alle gare femminili di atletica: sarà obbligatorio il test SRY - Dal 1° settembre 2025 World Athletics impone alle atlete un test genetico obbligatorio per partecipare alle competizioni femminili d’élite.

Atletica, introdotto il test biologico per le gare femminili. Novità verso i Mondiali - Il 1° settembre 2025 entrerà in vigore un nuovo regolamento, che introdurrà requisiti specifici per l’ammissione delle atlete nella categoria femminile nelle competizioni di ranking mondiale.

Test genetico obbligatorio per le donne: World Athletics cambia le regole per l'ammissibilitĂ ; Atletica, test genetico obbligatorio per le gare femminili: ecco come cambia la regola; Cambiano i requisiti per partecipare alle gare femminili di atletica: sarĂ obbligatorio il test SRY.

Atletica, test genetico obbligatorio per le gare femminili: ecco come cambia la regola - Dal 1° settembre per gareggiare nelle competizioni mondiali di atletica leggera le donne dovranno sottoporsi a un test genetico. ilgiornale.it scrive

Cambiano i requisiti per partecipare alle gare femminili di atletica: sarà obbligatorio il test SRY - Dal 1° settembre 2025 World Athletics impone alle atlete un test genetico obbligatorio per partecipare alle competizioni femminili d’élite ... Come scrive fanpage.it