Atletica introdotto il test biologico per le gare femminili Novità verso i Mondiali

Il 1° settembre 2025 entrerĂ in vigore un nuovo regolamento, che introdurrĂ requisiti specifici per l’ammissione delle atlete nella categoria femminile nelle competizioni di ranking mondiale. World Athletics ha ratificato il cambiamento delle norme, che sarĂ attivo tra un mese, giusto alla vigilia dei Mondiali, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. La Federazione Internazionale ha deciso di rendere obbligatorio un test genetico, da effettuare soltanto una volta nella vita, mirato a rilevare la presenza del gene SRY (Sex-determining Region Y) sul cromosoma Y, elemento determinante per il sesso biologico maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, introdotto il test biologico per le gare femminili. NovitĂ verso i Mondiali

Boxe, Khelif fuori dai Mondiali se non si sottopone a test di genere - (Adnkronos) – Arrivano i test sul genere nella boxe e Imane Khelif, la pugile algerina protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024, è fuori dai Mondiali di pugilato se non si sottoporrà all'esame.

Verso i Mondiali di Singapore: Test Match Italia-Ungheria alla Scandone - L’Italia della pallanuoto torna protagonista! Dopo la squalifica post-Parigi, gli azzurri guidati da Sandro Campagna si preparano con grande intensità in vista dei Campionati Mondiali di Singapore 2025.

Ginnastica ritmica: Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle tornano in gara. Ultimo test per i Mondiali - Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle torneranno in gara nel weekend del 25-27 luglio, quando andrĂ in scena una tappa della World Challenge Cup (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza della ginnastica ritmica).

