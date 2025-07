Atessa il consiglio comunale si mobilita per difendere i posti di lavoro dello stabilimento ex Sevel

Il consiglio comunale di Atessa ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Stellantis, ex Sevel, e dell’intero indotto produttivo della Val di Sangro. L’iniziativa, presentata congiuntamente dai capigruppo di maggioranza e opposizione Giorgio Farina e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

