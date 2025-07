Atalanta verso il Lipsia | possibile il debutto stagionale di Scamacca

CALCIO. L’amichevole internazionale è in programma sabato 2 agosto in Germania. Lookman e Kolasinac lavorano a parte, terapie per Bakker. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta verso il Lipsia: possibile il debutto stagionale di Scamacca

In questa notizia si parla di: atalanta - lipsia - possibile - debutto

Dal Lipsia al Colonia: l’Atalanta rimane in Germania anche per la seconda amichevole della preseason - Dopo quello con il Lipsia del 2 agosto, si disputerà in Germania anche il secondo test-match internazionale della preseason 2025/2026 dell’Atalanta.

Atalanta Über alles: doppia sfida d’agosto a Lipsia e Colonia, e in campo ci saranno Roberto Piccoli e Michel Adopo - Bergamo, 24 giugno 2025 –  Agosto tedesco per l’Atalanta che ha ufficializzato la sua seconda amichevole estiva internazionale, ancora in Germania: a Colonia sabato 9 agosto, esattamente una settimana dopo il test a Lipsia.

Lookman Inter, il nigeriano aspetta che l’Atalanta tenga fede alla promessa: intanto spunta il retroscena sull’accordo col Lipsia - di Redazione Lookman Inter, il nigeriano aspetta che l’Atalanta tenga fede alla promessa: il retroscena sull’accordo col Lipsia.

Blanca Lipsia Vai su X

Atalanta verso il Lipsia: possibile il debutto stagionale di Scamacca; Champions: Lipsia-Juve 2-3, Liverpool-Bologna 2-0, Shakhtar-Atalanta 0-3, Inter-Stella Rossa 4-0 - Lipsia-Juve 2-3, per i bianconeri vittoria e un turbine di emozioni; RTL 102.5 in Champions League, oggi Slovan Bratislava-Milan, Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta in diretta.

Atalanta verso il Lipsia: possibile il debutto stagionale di Scamacca - Nel test tedesco, in programma alle 15 alla Red Bull Arena di Lipsia (diretta su Dazn), potrebbe esserci il debutto stagionale di Gianluca Scamacca. Lo riporta ecodibergamo.it

Lipsia-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla - Atalanta è un incontro amichevole precampionato in calendario sabato 2 agosto 2026 con fischio d'inizio fissato alle 15 ... Come scrive calcioatalanta.it