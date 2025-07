Atalanta Percassi | Lookman? Ha chiesto la cessione

Luca Percassi, Ad dell’Atalanta, ha parlato durante la presentazione di Honest Ahanor. Queste le sue dichiarazioni: “Lookman da qualche tempo manifesta il suo desiderio di poter andare via, non è un segreto. In tutti i nostri ragionamenti, era un giocatore che quest’estate sarebbe dovuto partire, seguendo la filosofia del nostro club di una cessione all’anno. Il mercato porta sempre cose inaspettate, sapete bene cosa è successo con Retegui. Per Ademola, nonostante tanti interessamenti, non c’era mai stato nulla di concreto, se non fino a ieri in cui è arrivata la prima proposta ufficiale. L’Inter è una societĂ molto amica, ieri ho visto Marotta in Lega, con cui abbiamo un grande rapporto di amicizia e professionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Atalanta, Percassi: “Lookman? Ha chiesto la cessione”

