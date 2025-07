Assunzioni GPS sostegno 2025 26 | via alla fase straordinaria quanti posti per provincia

La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo è partita ufficialmente. Dal 1 al 13 agosto 2025 gli Uffici scolastici procederanno alle nomine, sulla base dei posti rimasti vacanti dopo la fase ordinaria. In Emilia Romagna sono previsti 1.060 posti. I candidati hanno 5 giorni di tempo . Assunzioni GPS sostegno 202526: via alla fase straordinaria, quanti posti per provincia . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: posti - sostegno - fase - straordinaria

Giornata della famiglia, CNDDU a Valditara: “Più posti per mobilità interprovinciale e sostegno economico ai fuorisede” - In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia del 15 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sul ruolo cruciale della famiglia nella costruzione di una società equa e solidale attraverso un comunicato.

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Ultimi posti per il concerto a sostegno della ricerca sulle malattie rare del Mario Negri - Ranica. Sabato 10 maggio torna per il secondo anno consecutivo “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”, l’appuntamento a scopo benefico che apre eccezionalmente al pubblico le porte della villa ottocentesca di Ranica (BG), sede del Centro di Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri.

MINI CALL VELOCE – Sostegno: chi può partecipare? Arriva la fase straordinaria per l’assegnazione dei posti di sostegno rimasti vacanti dopo la fase provinciale. Ecco cosa sapere: Date da segnare Pubblicazione sedi: entro il 13 agosto 2025 Doma Vai su Facebook

Immissioni in ruolo 2025, per i docenti si parte subito con la fase ordinaria e si prosegue in agosto con la procedura straordinaria; Supplenze docenti 150 preferenze e immissioni in ruolo, la compilazione delle domande. RISPOSTE AI QUESITI; Concorso docenti autunno 2024, saranno 5.785 i posti per il sostegno. Requisito di accesso la specializzazione.

Assunzioni da GPS sostegno per il ruolo 2025/26: posti per provincia [IN AGGIORNAMENTO] - 2025/26: si conclude il 31 luglio la prima fase, in cui gli Uffici Scolastici hanno utilizzato le GAE e le graduatorie dei concorsi per coprire il cont ... Si legge su orizzontescuola.it

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili - 2025/2026: vincolo triennale e quinquennale, deroghe e ambiti di applicazione. Lo riporta orizzontescuola.it