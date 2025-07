Assunzioni da GPS sostegno per il ruolo 2025 26 | posti per provincia IN AGGIORNAMENTO

Immissioni in ruolo personale docente per l'a.s. 202526: si conclude il 31 luglio la prima fase, in cui gli Uffici Scolastici hanno utilizzato le GAE e le graduatorie dei concorsi per coprire il contingente assegnato e distribuito a livello regionale per classe di concorso e procedura. L'articolo Assunzioni da GPS sostegno per il ruolo 202526: posti per provincia IN AGGIORNAMENTO .

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria - Decreto Scuola n. 45/2025: l'art. 2 presenta "Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.

Immissioni in ruolo docenti: idonei riserva fino al 30% dei posti a bando, 5 giorni per accettare il ruolo, concorso PNRR2 assunzioni entro dicembre. Le NOVITA' - Il Decreto Scuola n. 45/2025, approvato in via definitiva, interviene sul sistema di reclutamento dei docenti in attuazione della riforma 2.

Immissioni in ruolo 2025 da concorsi scuola PNRR: le assunzioni degli idonei potranno superare il 30%. Ecco perché e quando - Le graduatorie del concorso PNRR1 e probabilmente anche PNRR2 saranno protagoniste delle assunzioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 2025/26.

Il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato il Decreto per le #assunzioni dei #docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo Decreto del Ministro,

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili; Incarichi per ruolo GPS sostegno 25/26: rinunciatari per sedi non espresse possono partecipare alle supplenze; Assunzioni degli insegnanti, pubblicato il Decreto Ministeriale. Quanti e dove i posti, tempistica delle operazioni.

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili - 2025/2026: vincolo triennale e quinquennale, deroghe e ambiti di applicazione.

Anief su assunzioni personale ATA a.s. 2025/26: necessarie immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti - Anief chiede al Governo di autorizzare l'assunzione di tutto il personale ATA e degli ex DSGA sui 33182 posti vacanti in organico di diritto, già individuati a seguito della mobilità.