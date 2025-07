Assenteismo all’Ospedale Loreto Mare | danni per oltre un milione

Assenteismo all’Ospedale Loreto Mare: danni all’erario per oltre un milione. Alla Corte dei Conti notifiche per 82 dipendenti. . In mattinata, i carabinieri del NAS di Napoli, sotto il coordinamento del colonnello Alessandro Cisternino, hanno notificato inviti a dedurre a 82 dipendenti dell’ASL Napoli 1 Centro, in servizio presso il presidio ospedaliero Loreto Mare. Secondo le indagini della Procura della Corte dei conti della Campania, gli indagati avrebbero attestato falsamente la propria presenza sul posto di lavoro in maniera “pressocchĂ© sistemica”, generando un danno erariale stimato in oltre 1 milione di euro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

