Assegnazioni provvisorie docenti 25 26 | ordine operazioni Chi si muove prima e chi dopo

Presentate le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione, i docenti interessati sono in attesa della pubblicazione degli esiti. Ordine movimenti. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 2526: ordine operazioni. Chi si muove prima e chi dopo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Formazione e periodo di prova per docenti assunti da GPS I fascia sostegno: ecco la procedura finale e i quadri di riferimento per ordine e grado di scuola - In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi dal 5 al 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.

Carta docenti anche ai precari con contratto al 30 giugno. Accolto Ordine del Giorno M5S - "Accogliamo con favore l’approvazione del nostro ordine del giorno - a mia prima firma, scrive Morfino M5S - che impegna il governo a intervenire, nel primo provvedimento utile, per superare le attuali disparità nel riconoscimento della Carta del docente.

Assegnazione provvisoria docenti 2025/26: con quale ordine si valutano le PRECEDENZE - Le precedenze previste per l'assegnazione provvisoria vengono valutate nell'ordine con cui sonoinserite nel contratto. Riporta orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, dopo notifica convalida domanda 5 giorni di tempo per il reclamo. MODELLO - Gli Uffici Scolastici hanno iniziato la validazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria presentate dai docenti entro il 25 luglio. Scrive orizzontescuola.it